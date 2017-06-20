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Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству разработать законопроект о получении пенсии жителями отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом во время брифинга сообщила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.
По ее словам, в Кабмине уже создана рабочая группа относительно наработки соответствующего законопроекта. "Президентом отдельно предложено разработать рамочный закон, и рабочая группа уже создана в Кабинете министров на базе Министерства социальной политики, закон, который бы дал ответ, как будут начислять пенсии для людей, которые живут в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, как начислять и выплачивать пенсии для людей, проживающих в оккупированном Крыму, как будет начисляться им стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение", — сказала И.Луценко.
Источник: ru.golos.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Кабмин, Порошенко, ОРДЛО, пенсии
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