Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма

20.06.2017 13:41

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству разработать законопроект о получении пенсии жителями отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом во время брифинга сообщила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, в Кабмине уже создана рабочая группа относительно наработки соответствующего законопроекта. "Президентом отдельно предложено разработать рамочный закон, и рабочая группа уже создана в Кабинете министров на базе Министерства социальной политики, закон, который бы дал ответ, как будут начислять пенсии для людей, которые живут в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, как начислять и выплачивать пенсии для людей, проживающих в оккупированном Крыму, как будет начисляться им стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение", — сказала И.Луценко.

Источник: ru.golos.ua