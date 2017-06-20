СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

20.06.2017 21:20

Сьогодні оперативна обстановка в районі проведення АТО, у порівнянні з попередніми днями, суттєво стабілізувалась.

Від початку доби російсько-терористичні бандформуваннями 8 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України. При цьому, не зафіксовано жодного факту використання бойовиками забороненого Мінськими угодами артилерійського озброєння. Порушення незаконними збройними формування умов припинення вогню відбулись тільки на Приморському та Луганському напрямках. В результаті бойових дій жоден український захисник сьогодні не постраждав.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення противник 5 разів відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО. Зокрема, з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших воїнах, котрі тримають оборону поблизу Павлополя й Новомихайлівки, а з великокаліберних кулеметів — в районі Мар’їнки й Талаківки.

Луганський напрямок. Всі три ворожі обстріли на цій частині фронту ще до світанку відбулись неподалік від Новоолександрівки. Там бойовики використовували великокаліберні кулемети та зенітну установку.

Міністерство оборони України