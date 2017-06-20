Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО

20.06.2017 17:00

Цены на автомобили на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области оказались значительно ниже. Об этом сообщает 62.ua с ссылкой на "Радио Свобода".

Официальных поставок автомобилей, как новых, так и применяемых к оккупированных Донецкая и Луганская нет. Но на практике - торговля процветает. 80% автомобилей завозят из Грузии.

На оккупированной боевиками территории машины оказались значительно дешевле. Так, например средняя цена на Nissan Tida 2010 года выпуска в Киеве составляет 9 тыс., А в оккупированных Донецке и Луганске - 5 тыс. Hyundai Sonata также 2010 года выпуска в Киеве можно купить за 14 тыс., А на оккупированных территориях - за 9 тыс. Разница в цене возникает за счет ввозных пошлин, в Украине они значительно выше.

Но такие автомобили могут ездить только на оккупированных территориях, за их пределами "номера" республик "никто не признает.