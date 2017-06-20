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В секторе "Мариуполь" задержана партия оружия
Пограничники предотвратили перемещение через линию разграничения комплектующих к оружию. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-службу пограничной службы.
Сегодня на КПВВ «Марьинка» на автомобиль «Мерседес», на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную территорию, среагировала служебная собака.
Старшим пограничных нарядов было принято решение о проведении углубленного осмотра данного авто.
Во время дополнительной проверки пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС в салоне обнаружены комплектующие к стрелковому оружию и военную амуницию. В авто находилась "Сайга-МК» и 168 патронов к ней, 9 магазинов, пистолет для отстрела резиновых пуль со снаряженным магазином (13 патронов), камуфлированная форма, берцы, бронежилет, наколенники, тактические ремни, оптика, глушитель, ножи, бинокль, планка Пикатинни, примеры различной модификации, очки тактические и тому подобное.
Нарушителя и находку передано сотрудникам Национальной полиции.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, оружие
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