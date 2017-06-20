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ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
Несмотря на непрекращающиеся военные провокации со стороны оккупантов “Л/ДНР” на востоке Украины, силы АТО постоянно продвигаются вперед почти по всему фронту. После зимы 2015 года украинская армия всегда идет вперед. Об этом на своей странице в соцсети написал волонтер Юрий Мысягин, передает “Диалог.UA”.
“Все идут вперед. Кто-то на 1000 метров, кто-то на 2400 метров, кто-то еще больше, а кто-то на 300 метров - но идут вперед !!!” – прокомментировал Мысягин.
По его данным, на Светлодарской дуге у бойцов АТО на многих участках большие успехи. “После зимы 15 года, наша армия все время идет только вперед”, - уточнил волонтер.
Отметим, 19 июня террористы “Л/ДНР” 43 раза нарушили договоренности о перемирии в Донбассе, жертвами террористов стали четверо воинов АТО. Пригороды Донецка “защитники русскоговорящих” обстреляли из зенитных установок.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, наступление, Светлодарская дуга
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