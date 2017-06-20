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Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на РФ
Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский рассчитывает, что визит президента Петра Порошенко в США будет успешным, а по его результатам международное давление на Россию увеличится. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
Это, по мнению Жебривского, ускорит освобождение оккупированных территорий и возврат на Донбасс мира.
Также руководитель области прокомментировал обсуждение законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий. Такой закон, считает он, однозначно нужен.
"На сегодняшний день АТО как система управления на Донетчине во время боевых действий, безусловно, исчерпала себя, и на сегодняшний день нужно перезагрузить... То, что на линии разграничений ключевая функция должна перейти к военным – в этом сомнений ни у кого нет... Перезагрузки, вместо АТО ситуация должна измениться и больше сконцентрировать средства в руках военных, которые отвечают за войну против российского агрессора. Безусловно, это правильный шаг. Я думаю, что микс таких вещей, как сохранение демократии, так и предоставление возможности военным не только воевать, но и отвечать за действия. Это правильное направление", - прокомментировал он.
Жебривский добавил, что в пятницу в Киеве намерен обсудить с секретарем СНБО Александром Турчиновым данный законопроект.
Документ также прокомментировал нардеп от БПП Иван Винник.
"Правовой режим военного положения, он уже прописан в законодательстве, - если его где-то применять, он безусловно должен быть применен только на оккупированных территориях. По остальным территориям мы не можем ограничивать конституционные права граждан, включая право на выборы и другие вещи. Здесь не надо никаких инсинуаций. Если правовой режим военного состояния или нечто тождественное в новом проекте будет вводиться, оно будет вводить только там, где сегодня российские войска", - сказал он.
Как известно, президент Украины 19-20 июня находится с визитом в США.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, СНБО, АТО, Порошенко, Жебривский
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