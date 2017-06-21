Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО

21.06.2017 19:30

11 июня Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом. Путешествовать в страны ЕС стало намного проще. Больше не нужно оформлять визу, оплачивать пошлину и несколько недель ждать ответа. Можно собирать вещи и ехать. Все, что для этого нужно, – биометрический паспорт, а также наличные деньги и обратный билет домой.

Прошло 10 дней. По данным Госпогранслужбы Украины, за это время около 100 тысяч человек пересекли границу с Европой по биометрическим паспортам. Более 20 тыс. из них воспользовались безвизом. Отказ получили только 26 украинцев, которые ранее нарушали сроки пребывания в ЕС.

Что интересно – только 32% путешествующих летели в Европу на самолете. Остальные пересекали границу на поездах, автобусах или личном транспорте.

Тем не менее не во всех турагентствах Мариуполя радуются безвизу. Как рассказали 0629 в одном из них, только за вчерашний день три их клиента подали документа на визу в Грецию.

«Многие люди в безвизовый режим не верят и знают, что это ненадолго», - утверждают в турагентстве.

В другом турагентстве уверены, причиной тому, что жители все еще оформляют визы, – отсутствие биометрических паспортов.

«Очень большой спрос на паспорта, ну а на туры в Европу пока нет. Очень многие спрашивают, узнают цены, но ажиотажа нет», - говорят в агентстве.

Здесь также отмечают, что большинство их клиентов с бизвизом получили возможность летать на выходные в Европу.

«Такие туры всегда пользуются спросом. Многие хотят на 3 дня слетать в Париж или Прагу, но раньше для этого нужно было собирать документы и 3 недели ждать ответ. Теперь мариупольцы чаще будут летать в такие туры», - отметили специалисты по туризму.

Интересную информацию сообщили 0629 в еще одном турагентстве города. Оказывается, после получения безвиза большой спрос на путешествия появился среди пенсионеров. Самым большим спросом среди пожилых туристов пользуются автобусные туры в Европу ценой от 90 евро.

«Пожилые люди хотят увидеть мир, а потому они составляют львиную долю туристов, которые едут по таким дешевым турам», - говорят в турагентстве.

По мнению директора этого агентства, пенсионеры уже смирились с высокими ценами на коммуналку и решили увидеть мир. Эти туры дают им такую возможность. Чаще всего пожилые граждане берут с собой сухпайки и не тратят дополнительные деньги на еду.

Однако и туры с авиаперелетами становятся все более и более доступными. И все благодаря «горячим путевкам». С отменой виз мариупольцы получили возможность покупать туры на завтра - послезавтра.

«Это очень выгодно, - говорят в турагентстве. – К примеру, 25 июня можно полететь на пляж в Испанию всего за 200 евро! Такой тур предусматривает только завтраки и поселение в трехзвездочном отеле. Если повезет, то и 4 звезды можно найти. Да, неделя в Италии или Испании за 200-300 евро – это реальность».

В то же время спрос на традиционные Турцию и Египет среди мариупольцев не упал. Жители продолжают летать на Шри-Ланку, Кипр или Мальдивы. Куда финансы позволяют.

Как бы там ни было, безвиз - это еще одна возможность увидеть в жизни больше стран и городов. Теперь украинцы могут без виз путешествовать в 30 стран Европы. А в целом безвизовый режим действует со 119 странами мира. Все это подняло украинский паспорт на 30 строчку рейтинга по количеству стран, которые можно посещать без оформления документов и ожиданий ответа.