Опорные пункты ВСУ около Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм,- штаб АТО

21.06.2017 09:40

За прошедшие сутки российско-террористические бандформированиями 36 раз применяли оружие против подразделений сил АТО, в том числе 5 раз били из тяжелого артиллерийского вооружения. Один украинский воин получил ранения. Об этом сообщает 0629 с ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

С наступлением сумерек оперативная обстановка в районе проведения АТО осложнилась. На отдельных участках линии соприкосновения выросло не только количество и плотность вражеских обстрелов, но и существенно увеличился калибр вооружения, из которого пророссийские преступные группировки вели огонь по украинским защитникам.

Днем на этой на Приморском направлении боевики открывали огонь только по пехотного вооружения. Но после захода солнца в ход пошла и вражеская артиллерия. Опорные пункты неподалеку Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Под прикрытием этого обстрела оккупанты также били по нашим воинам из противотанковых гранатометов, там же работал вражеский снайпер. Впоследствии захватчики открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Гнутово.

Кроме того, вчера во враждебные обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попали оборонительные укрепления сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Новомихайловки и Марьинки. Всего на этом направлении за прошедшие сутки насчитано 18 фактов нарушения бандформированиями условий прекращения огня.

За сутки на Донецком направлении зафиксировано 6 вражеских вооруженных провокаций. Утром и в течение дня на этом участке линии соприкосновения было спокойно. Первый обстрел боевиками наших позиций произошел около 18.00 - оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВС Украины в районе Каменки. Уже через несколько минут захватчики из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов, накрыли один из наших опорных пунктов в пригороде Авдеевки. До полуночи пророссийские бандформирования, используя гранатометы, стрелковое оружие различных калибров и 82-мм минометы, еще по меньшей мере три раза обстреливали наши укрепления вблизи Авдеевки. Кроме того, из пехотного вооружения и БМП наемники вечером открывали огонь по военнослужащим ВС Украины, которые держат оборону возле Верхнеторецкого.

На Луганском направлении ситуация вечером снова обострилась в районе Бахмутской трассы, где подразделения российско-оккупационных войск раз применили против сил АТО тяжелую артиллерию. В частности, по нашим опорным пунктам вблизи Крымского противник несколько раз открывал огонь из 152-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.