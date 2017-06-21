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Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ
21.06.2017 10:21
По словам Порошенко, на территории Украины находится более 40 тысяч российских боевиков. Президент Петр Порошенко заявил, что на территории Украины находится более трех тысяч регулярных российских войск. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в Вашингтон.
"Сегодня у нас есть более трех тысяч регулярных российских войск на украинской территории, плюс российские боевики, все вместе – более 40 тысяч", – сказал президент.
Порошенко также добавил, что на сегодняшний день увеличивается количество танков, артиллерии и других вооружений на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Порошенко представил в Вашингтоне предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Вашингтон, вооружение, боевики, Порошенко
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