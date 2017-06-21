Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" открестились от нападения на патруль ОБСЕ

21.06.2017 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" открестились от нападения на патруль ОБСЕ

В "ДНР" задержали подозреваемых в нападении на невооруженных наблюдателей ОБСЕ, сообщает ТСН со ссылкой на ресурс боевиков ДАН.
"В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР" в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что задержанные дают показания. Донецкие боевики открестились от принадлежности задержаных к "силовым структурам ДНР" или военными.
Боевики утверждают, что на падад был "спланированной провокацией с целью дискредитации руководства "республики", а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ".



Теги: Донбасс, нападение, ОБСЕ, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх