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В Донецке боевики проводят облавы
21.06.2017 19:01
В Петровском и Кировском районах Донецка силами «военных комендатур», «полиции» и «МГБ ДНР» проводится ряд заградительных мероприятий.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Отмечается работа мобильных блокпостов и усиленных патрулей, осуществляющих контроль за движением транспорта на южном участке Кольцевой дороги на ряде прилегающих улиц к осевой улице Петровского.
По данным группы ИС, ведется поиск транспортных средств, на которых якобы передвигается «особо опасная украинская ДРГ».
Теги: Донецк, Донбасс, облава, боевики
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