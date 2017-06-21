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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики проводят облавы

21.06.2017 19:01
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В Донецке боевики проводят облавы

В Петровском и Кировском районах Донецка силами «военных комендатур», «полиции» и «МГБ ДНР» проводится ряд заградительных мероприятий.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Отмечается работа мобильных блокпостов и усиленных патрулей, осуществляющих контроль за движением транспорта на южном участке Кольцевой дороги на ряде прилегающих улиц к осевой улице Петровского.
По данным группы ИС, ведется поиск транспортных средств, на которых якобы передвигается «особо опасная украинская ДРГ».



Теги: Донецк, Донбасс, облава, боевики
 
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