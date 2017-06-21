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Архив - Донецкая область

В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО

21.06.2017 20:54
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В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО

Поезд Мариуполь-Одесса. Жители региона долго ждали его появления, и теперь он будет пользоваться большим спросом, говорят железнодорожники.
Вместительность состава - 14 вагонов. Ходить он будет через день и поможет с перемещением пассажиров в Южном направлении Украины.
На часах 12.15 и вот он долгожданный момент - состав с первыми пассажирами прибывает из Одессы.
Навестить родственников - с такой целью Виктор Иванович собирается в Одесскую область. Говорит, ехать автобусом для пенсионера – дорого, а вот поезд ему вполне подходит.
Новый скорый поезд будет обслуживаться Одесской железной дорогой, длина состава будет варьироваться в зависимости от пассажиропотока.

Источник mariupol.tv



Теги: Донбасс, Одесса, Мариуполь, поезд
 
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