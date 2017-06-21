В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы

21.06.2017 08:15

У наемника также был свой позывной – "Старик". Славянский горрайонный суд приговорил боевика-стрелка гибридной армии РФ в Донбассе к 8,5 годам тюремного заключения. Об этом сообщает korrespondent.net с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В суде было доказано, что 47-летний житель Горловки в мае 2015 года, поддерживая идею "русского мира", вступил в ряды террористической организации ДНР, а именно в горловское бандформирование Беркут, где стал стрелком. У наемника также был свой позывной – "Старик".

Боевика обеспечили военной формой, огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. В дальнейшем он "нес службу" на продовольственных и вещевых складах террористов, в частности получал на складах в районе донецкого стадиона Донбасс Арена артснаряды и доставлял их на позиции гибридной армии вблизи поселка Зайцево. Там его 16 ноября 2015 года задержали сотрудники СБУ и украинские военные.