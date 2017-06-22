Часть Донецкой области снова осталась без водоснабжения

22.06.2017 09:30

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков без водоснабжения осталось 72 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает РБК Украина.

Сегодня, 22 июня 2017 года, из-за обстрелов в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной Украине территории было повреждено высоковольтную линию электропередач, в результате чего было прекращено электроснабжение насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. "Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка. По состоянию на 7 часов 22 июня водоснабжения населению осуществляется из резервных резервуаров", - говорится в сообщении.