Многие выпускники ОРДО не захотели получать медали из рук Захарченко

22.06.2017 14:10

Вчера, 21 июня, в оккупированном Донецке состоялось торжественное награждение выпускников-медалистов, которые окончили общеобразовательные школы в ОРДО. На данное мероприятие не пришла почти половина медалистов, так как родители многих ребят не хотели, чтобы их дети получали награды от главаря непризнанной республики Александра Захарченко. Данную информацию обнародовал донецкий блогер Александр Чернов.

Согласно сообщению, на торжественном концерте, который проходил в Донецке, награждали школьников, закончивших учебные заведения оккупированного Донбасса на отличие. Для своза всех 300 медалистов были организованы автобусы. Однако, несмотря на это, более 100 выпускников с родителями не приехали на торжество. При этом блогер отмечает, что многие родители просили не выводить их детей на сцену, а также не называть их фамилии. Некоторые родители, узнав, что Захарченко лично будет вручать награды, отказывались от медалей в пользу других учеников. В итоге на сцену вышло чуть больше десятка школьников.

Причина такого поведения была у всех одинакова – большинство дончан намерены отправить своих детей учиться в Украину, или Европу, а такая «репутация» им не нужна. Чернов отмечает, что «толпу» и ажиотаж вокруг церемонии создавали за счет юных активистов «молодой республики».

Источник: don-news.net