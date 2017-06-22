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Под Мариуполем председатель сельсовета распахивает место массового захоронения евреев
В поселке Агробаза в районе трассы «Мариуполь-Мангуш» на участке, где в годы Второй мировой войны нацисты расстреляли и захоронили тысячи людей, ведутся сельскохозяйственные работы, передает MRPL.CITY.
Местные жители утверждают, что председатель Бердянского сельсовета Иван Белозерцев и по совместительству директор сельскохозяйственной фирмы превратил место массового захоронения в пахотное поле. Несколько дней назад тракторы его фирмы буквально распахивали кости. Действия фермера вызвали протест у местных жителей. По их словам, его поступок оскорбляет память погибших.
Научный сотрудник Мариупольского краеведческого музея Надежда Гашененко показала карту, сделанную нацистами, на которой видно, что на этом участке действительно находятся братские могилы. В Агробазе было расстреляно не менее 16 тысяч евреев.
Как рассказали жители, раньше на этом участке было пастбище. Но не так давно 4 сотки земли, которая хранит кости жертв нацистов, были переведены для сельскохозяйственных нужд.
Теги: Донбасс, Мариуполь, захоронение, председатель
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