РАДНИК ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ ВІДВІДАЛА СЛОВ’ЯНСЬК

22.06.2017 15:50

Радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Києві Карен Робблі відвідала центр «Вікно в Америку», що відкрився 2015 року в міській бібліотеці Слов’янська за сприяння посольства США в Україні.

Центр «Вікно в Америку» створений на основі партнерства між американським урядом та українськими бібліотеками. Нині їх відкрито вже близько тридцяти по всій країні.

– Я вражена тим, що я побачила. Вражена людьми та їх роботою. Мені тут сподобалось. В Україні я не вперше, а от у Слов’янську ще не була,- розповіла Радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Карен Робблі.

Источник: dotb.dn.ua