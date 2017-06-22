Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Мар’їнці бойовики вкотре обстріляли житлові квартали: поранено жінку

22.06.2017 14:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Мар’їнці бойовики вкотре обстріляли житлові квартали: поранено жінку

22 червня у результаті обстрілів сил АТО в районі Мар’їнки під вогонь бойовиків знову потрапили житлові квартали. Внаслідок цього було поранено жінку.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, декілька боєприпасів влучили в житловий будинок в Садовому провулку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю і поранено 43-річну жінку.

Одразу після обстрілу постраждалу в стані середньої важкості було госпіталізовано.

Источник: chv.tv



Теги: Марьинка, ранение, обстрел, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх