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В Одессу привезли раненых бойцов АТО
22.06.2017 18:50
В Одессу прибыл самолет с 22 ранеными бойцами антитеррористической операции на Донбассе, четверо из которых доставили в реанимацию.
Об этом сообщил в Facebook волонтер военного госпиталя Андрей Танцюра.
«Встретили борт. 22 человека. 4 реанимация. Многие имеют травматологические повреждения. Есть перелом позвоночника, ожоговый», — сообщил Танцюра.
Волонтер отметил, что раненые военные нуждаются в лекарствах и предложил обращаться к нему для оказания помощи бойцам.
Источник: otkat.od.ua
Теги: Донбасс, Одесса, АТО, бойцы
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