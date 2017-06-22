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За підсумками мінських переговорів сторони домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі
У середу, 21 червня, в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія), по її завершенню стало відомо, що сторони погодили початок перемир'я на час збору врожаю на Донбасі з 24 червня.
Про це повідомила спікер представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про початок т.зв. хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі", - написала вона в Facebook.
Економічна підгрупа продовжила роботу щодо забезпечення життєдіяльності інфраструктури Донбасу після недавнього припинення водопостачання окремих районах в Донецькій області після обстрілів.
Вона озвучила пріоритети української сторони в Мінську. Так, Україна наполягає на першочерговості створення робочої підгрупи по українсько-російському кордону і скасуванні експропріації українських і європейських підприємств на територіях, підконтрольних бойовикам.
Крім того, українська сторона засудила агресію щодо патрулю СММ ОБСЄ і вважає інцидент спробою залякати співробітників місії.
Источник: nv.ua
Теги: Донбасс, переговоры, урожай, перемирие
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