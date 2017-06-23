1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"

23.06.2017 22:31

Недавно вышедший из заключения боевиков "ДНР" житель Донецка рассказал об атмосфере, которая царит на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Об этом он на условиях анонимности сообщил в интервью "Апострофу".

Отвечая на вопрос о том, действительно ли в ОРДЛО вернулся 1937 год, он ответил: "Да вы что! 1937 год нервно курит в туалете. Там, скорее, симбиоз 1937-го и 1990-х – я бы так охарактеризовал".

По словам мужчины, его задержали из-за жалоб некого человека на то, что он якобы что-то фотографировал. Мужчина пробыл в заключении пару дней, где подвергался избиениям, по после этого его выпустили "под наблюдение", отобрав автомобиль. После этого мужчина с семьей выехал на подконтрольную Украине территорию.

"Резали руки, грозились поотрезать пальцы… Били – вроде дубинкой, но я не уверен. У меня просто почти все время мешок на голове был. Стулом били… Много чего делали...", - рассказал подробности своего заключения бывший пленник боевиков, добавив, что они его грозились расстрелять.

Он подчеркнул, что сейчас боевики задерживают людей в основном для того, чтобы просто выбить из них деньги.

"Я так понимаю, их в значительной степени на "самообеспечение" поставили. Хотя и зарплату какую-никакую из-за поребрика платят до сих пор…", - сказал мужчина.