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Архив - Донецкая область

Депутаты из Франции собрались в гости к Захарченко – СМИ

23.06.2017 13:40
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Депутаты из Франции собрались в гости к Захарченко – СМИ

Делегация депутатов из Франции, которые представляют интересы департамента Буш-дю-Рон в Провансе, собираются посетить оккупированный Донецк. Об этом пишет издание La Provence.

Сообщается, что 22 июня делегация вылетела в Москву, откуда и отправится в Донецк. "Целью их визита является поддержка российской армии, которую постоянно бомбардирует Украина, несмотря на Минские соглашения", - передает слова политиков французское издание.
В Донецке они планируют встретиться с главарем группировки "ДНР" Александром Захарченко. А перед этим в российской столице проведут встречу с главой комитета Госдумы РФ по международным делам Леонидом Слуцким.

В состав делегации вошли Кристиан Борелли, член муниципального совета коммуны Витроль, представитель "Республиканцев", Кристиан Пужоль, член совета департамента Буш-дю-Рон от партии "Вставай, Франция!" и ее муж, а также Убер Файяр, президент местного отделения партии "Национальный центр независимых и крестьян" департамента Буш-дю-Рон.

Ранее стало известно, что группа дипломатов Евросоюза посетит Авдеевку.



Теги: Донецк, Донбасс, Франция, Российская Федерация, депутаты, ДНР, Захарченко, Минские договоренности
 
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