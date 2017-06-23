Депутаты из Франции собрались в гости к Захарченко – СМИ

23.06.2017 13:40

Делегация депутатов из Франции, которые представляют интересы департамента Буш-дю-Рон в Провансе, собираются посетить оккупированный Донецк. Об этом пишет издание La Provence.

Сообщается, что 22 июня делегация вылетела в Москву, откуда и отправится в Донецк. "Целью их визита является поддержка российской армии, которую постоянно бомбардирует Украина, несмотря на Минские соглашения", - передает слова политиков французское издание.

В Донецке они планируют встретиться с главарем группировки "ДНР" Александром Захарченко. А перед этим в российской столице проведут встречу с главой комитета Госдумы РФ по международным делам Леонидом Слуцким.

В состав делегации вошли Кристиан Борелли, член муниципального совета коммуны Витроль, представитель "Республиканцев", Кристиан Пужоль, член совета департамента Буш-дю-Рон от партии "Вставай, Франция!" и ее муж, а также Убер Файяр, президент местного отделения партии "Национальный центр независимых и крестьян" департамента Буш-дю-Рон.

Ранее стало известно, что группа дипломатов Евросоюза посетит Авдеевку.