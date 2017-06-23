Игрокам "Шахтера" запрещают высказываться о событиях в Украине

23.06.2017 14:03

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Василий Кобин рассказал о том, что в команде футболистам не дают высказывать свою позицию относительно событий в стране.

По его словам, футболистам ставили определенные рамки и заставляли их держать свое мнение при себе:

"Нам говорили: "Можете высказывать свою позицию, но не перебарщивайте". Если кто-то высказывался, то его придерживали: "Ты имей свое мнение, но не надо этого выносить на люди". Говорили, что это не наше дело", - сказал Кобин в интервью tribuna.com.

Стоит напомнить, что в ноябре игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко удалил в Инстаграме пост о бойцах АТО.

Позже, как сообщали СМИ, сделал он это после телефонного разговора с гендиректором клуба Сергеем Палкиным.

Палкин это аргументировал тем, что такие посты провоцируют плохое отношение к "Шахтеру" на оккупированном Донбассе.