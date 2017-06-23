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Крыша над головой для ВПЛ и воинов АТО становится всё реальнее
Представители Кабмина и ряда общественных организаций, включая ОО «Всеукраинская Ассоциация переселенцев» (ВАП), подписали меморандум о сотрудничестве касательно воплощения в жизнь закона, предусматривающего кредиты на выделение жилья переселенцам и членам АТО.
«Самый острый вопрос для переселенцев - отсутствие жилья. Согласно данным отчёта Национальной системы мониторинга, 70% переселенцев считает это основной проблемой, - сообщил руководитель ВАП Руслан Калинин. - Только 1% переселенцев смогли приобрести собственное жильё. Как мы знаем, Верховная Рада проголосовала (и президент подписал) за Законопроект №4550, который предусматривает государственную поддержку переселенцев и воинов АТО на покупку жилья в размере 50% от стоимости жилья или ипотеку под 7% кредитную ставку. Теперь необходимо объединение усилий общественных организаций, государственных органов и нардепов для разработки эффективных механизмов реализации данного законопроекта».
Следующий шаг, по словам руководителя ВАП, - голосование в Верховной Раде за внесение изменений в бюджет-2017. Необходимо предусмотреть госфинансирование программы уже в этом году.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, АТО, переселенцы, ВПЛ
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