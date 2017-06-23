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Неизвестные распахивают место захоронения времен Второй мировой войны. ВИДЕО
Поселок Агробаза расположен в Мангушском районе. Его жители обеспокоены проблемой, имеющей как экологическую, так моральную сторону. Представители некоторой фирмы намерены распахать земли, где находятся массовые захоронения Евреев, расстрелянных фашистами во время 2 мировой войны.
Посельчане говорят - распахивать землю в данном месте категорически нельзя и по другой причине, это может угрожать ландшафту, - образуется овраг. Житель села Владимир утверждает – сам он неоднократно обращался с жалобами о данной проблеме в местные органы власти, однако реакции никакой не поступило. Более того, когда сам он начал препятствовать вспахиванию, представители фирмы вызвали полицию. Местные заявили – если законными способами не получится остановить процесс распахивания, будут препятствовать ему силовыми методами.
Источник mariupol.tv.
Теги: Донбасс, Мариуполь, земля, проблема
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