СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» НА 22 ИЮНЯ

23.06.2017 12:40

На контрольно-пропускных пунктах снижения автомобильного и пешеходного потока не наблюдается, на пунктах пропуска большие нагрузки.

На момент открытия со стороны неконтролируемой территории перед КПВВ «Майорск» проезда ожидало 70 машин. Перед таможней в Никитовке сформировалась очередь до второго поворота Артемовского шоссе, а это до 300 машин. Льготная очередь меньше вполовину, около 150 авто. Очень много пешеходов в первую половину дня, люди стоят толпой для отдачи документов. Очевидцы сообщают, что пешая очередь в 4 ряда.

Со стороны Бахмута сегодня тоже много машин, около 100. И хотя перед самой зоной въезда к КПВВ стоят машины на обочине, то все равно с этой стороны соблюдается хоть какой-то порядок.

На автостанции контролируемой территории пассажиров мало.

На КПВВ «Марьинка» нагрузка стабильно высокая, автомобилей меньше не становится. Сегодня, по сообщению погранслужбы, со стороны Донецка и в обратном направлении ожидало по 100 машин. Не стоит забывать, что речь идет о территории перед самой зоной въезда к КПВВ. Со слов очевидцев, утром в сторону Курахово была очередь в 4 ряда: обычная, льготная, суперльготная и маршрутки.