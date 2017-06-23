Турчинов выступает за принятие закона о проверке жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта

23.06.2017 07:45

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за принятие закона о проверке жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Он отметил, что после начала действия безвизового режима с ЕС значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта с Крыма и территорий оккупированного Донбасса.

"В то же время, не имея доступа к архивам, которые остались на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий доступ к безвизовому режиму могут получить граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб. Именно поэтому для недопущения подобного необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, которые прибывают с оккупированных территорий для получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта", - сказал Турчинов.

Отмечается, что по этому поводу Турчинов провел совещание с руководителями МВД, Миграционной службы, СБУ и пограничниками.

По его словам, уже подготовлен соответствующий законопроект, "который разработан народными депутатами-членами парламентской коалиции и в ближайшее время должен быть внесен в ВРУ".

"Вместе с тем очень важно принять этот необходимый для обеспечения безопасности Украины и Европы закон, еще до начала очередных каникул", - добавил секретарь СНБО.

Ранее в госпредприятии "Документ" заявили, что для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма нужно предоставить дополнительные документы для идентификации личности.