В Мариуполе ищут патрульных полицейских. Завлекают зарплатой и отпуском от 30 дней. ВИДЕО

23.06.2017 14:20

Набор в патрульную полицию Мариуполя продлен до 10 июля.

Об этом 0629 сообщила инспектор по связям с общественностью управления патрульной полиции Мариуполя Евгения Иванченко.

Планируется набрать 111 полицейских. Уже подано более 400 анкет.

Сегодня для желающих стать полицейскими провели вебинар в Городском центре занятости. Он проходил в кабинете начальника центра занятости Юрия Чуприна. Помещение было заполнено людьми. Правда, позднее выяснилось, что кандидатов на работу в патрульную полиции среди них было очень мало. Журналисту 0629 удалось найти лишь одну девушку, которая пришла на вебинар по направлению центра занятости.

По словам Виолетты, она хочет стать полицейским, чтобы охранять порядок. "Хочется ловить злоумышленников, - признается девушка. - А еще нравится форма".

Виолетта подходит по многим параметрам. Ей 22 года (требуется от 20 до 30 лет), у нее среднее образование (нужно среднее или высшее). Однако у мариупольчанки нет прав категории В, и пока проходить обучение она не намерена.

"Может быть, когда-то позднее", - говорит девушка.

На деле все, кто поступит на обучение, должны иметь права и уметь водить. Пройти обучение в автошколе можно и во время учебы. Кстати, обучать будущих полицейских будут в Мариуполе в течение 4 месяцев.