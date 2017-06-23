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Архив - Донецкая область

В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО

23.06.2017 11:19
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В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО

Противник вел огонь по всей линии соприкосновения. За прошедшие сутки, 22 июня, подразделения сепаратистов 29 раз открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе и один раз – по жилым кварталам прифронтового населенного пункта. Ранения получили двое военных и одна мирная жительница, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении было зафиксировано 13 нарушений условий прекращения огня. Горячее всего вчера было в районе Широкино, где дважды открывался огонь из 120-мм минометов, а также несколько раз – из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также вечером был совершен обстрел на подступах к Марьинке и вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм и широкого спектра образцов пехотного вооружения. Еще раньше противник нарушал "режим тишины" в районе Гнутово и Лебединского.

Кроме того, в первой половине дня обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки, в результате чего была ранена местная жительница.

На донецком направлении было пять обстрелов и все они – в южном и северо-восточном пригородах Авдеевки. Так, в течение дня в районе поселка Каменка несколько раз открывался огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров, БМП и зенитной установки. Там же украинских воинов пытался беспокоить вражеский снайпер. А уже поздно вечером был совершен плотный обстрел одного из опорных пунктов возле самой Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

 



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ранения, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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