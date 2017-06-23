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Жители дома по бул. Шевченко заплатят "Мариупольтеплосети" меньше благодаря созданию ОСМД
Жители дома по бул. Шевченко, 343 экономят тепло с помощью недавно установленной в подвале "умной рамки". Появилась она, в том числе, благодаря созданному в доме ОМСД. Посмотреть на то, как работает "умная рамка" вчера в ходе объезда прибыл городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Профинансировал проект городской бюджет. Данный автоматический узел учета обошелся городу в 150 тыс. грн. "Умная рамка" состоит из двух датчиков тепла (внутреннего и наружного). Принцип ее работы объяснили жители: когда температура снаружи повышается, задвижка автоматически срабатывает и подача тепла уменьшается, что дает возможность людям сэкономить.
«Самое важное, что задвижку нельзя крутит без особой надобности и знаний, так как тем самым можно разбалансировать систему», - сказал Вадим Бойченко.
В дополнение к автоматической системе теплоподачи для экономии в доме нужно провести еще термомодернизацию дома, утеплить фасад и заменить окна.
«Если все это сложиться, это комплексное решение позволит сэкономить до 50% энергозатрат», - обозначил перспективы мэр.
«К «умной» рамке должна быть умная голова и умные руки», - заметил мэр и заверил, что будет помогать тем домам, где созданы ОСМД и есть активные люди, готовые принимать решения.
Напомним, Вадим Бойченко обещал, что все многоэтажки города будет оснащены тепломерами и "умными рамками". Теперь же он внес коррективы, отметив, что первым делом это новшество коснется обществ совладельцев многоквартирных домов.
Всего в домах Мариуполе установлены 490 приборов учета. Областью выделено 56 млн. грн. на этот проект, а городом - 14 млн. грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, экономия, ОСМД, теплосеть
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