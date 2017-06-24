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Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий
У підрозділах військових РФ на Донбасі відмічається подальше зниження морально-психологічного стану військових.
Бойовики російських окупаційних військ на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, внаслідок чого один російський військовий загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
Як зазначається, у підрозділах військових РФ на Донбасі відмічається подальше зниження морально-психологічного стану військових, збільшення випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин під час виконання бойових завдань, що призводить до втрат особового складу.
«Мінометним розрахунком 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) здійснено обстріл сусідніх позицій, у результаті якого одного військовослужбовця вбито та двох поранено. За результатом службового розслідування командуванням полку встановлено, що на момент інциденту мінометники знаходились у стані наркотичного оп’яніння», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, при огляді особистих речей військових виявлено велику кількість наркотичного анальгетика «Трамадол» російського виробництва.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, наркотики, обстрел, боевики
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