Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий

24.06.2017 15:30

У підрозділах військових РФ на Донбасі відмічається подальше зниження морально-психологічного стану військових.

Бойовики російських окупаційних військ на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, внаслідок чого один російський військовий загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як зазначається, у підрозділах військових РФ на Донбасі відмічається подальше зниження морально-психологічного стану військових, збільшення випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин під час виконання бойових завдань, що призводить до втрат особового складу.

«Мінометним розрахунком 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) здійснено обстріл сусідніх позицій, у результаті якого одного військовослужбовця вбито та двох поранено. За результатом службового розслідування командуванням полку встановлено, що на момент інциденту мінометники знаходились у стані наркотичного оп’яніння», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, при огляді особистих речей військових виявлено велику кількість наркотичного анальгетика «Трамадол» російського виробництва.

Источник: glavcom.ua