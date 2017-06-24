Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное

24.06.2017 11:30

«МВД ЛНР»: «Правоохранители ЛНР задержали четверых сотрудников полиции батальона постовой службы МВД ЛНР за вымогательство денег у граждан, перевозящих продукты питания через временный пункт пропуска «Станица Луганская».





СМИ: «Процедура верификации удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе лиц завершилась успешно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. «На встрече пришли к соглашению – признать результаты верификации, тем самым я могу констатировать ее успешное завершение. Благодаря двум этапам процесса верификации были выявлены лица, которые не подтвердили отказ, подписанный под давлением украинских спецслужб», - сказала Морозова».





«Министерство юстиции ДНР»: «Каждый житель Донбасса может обратиться в Центры социальной помощи и административных услуг на КПП «Еленовка», «Майорск», «Октябрь» и «Александровка» для оформления обращений в Европейский суд по правам человека по вопросам невыплат Украиной социальных пособий и прочих нарушений».

«МВД ДНР»: «Георгиевские сборы» военно-патриотических клубов МВД ЛНР начали свою работу на территории Краснодонского детского лагеря «Молодая гвардия».

СМИ: «Депутаты ДНР приняли в двух чтениях изменения в закон «О налоговой системе» в части увеличения ставки акцизного налога на ввозимые в республику табачные изделия. Стоимость акциза сигарет с фильтром увеличена с 5 до 10 долларов за 1000 штук. В дальнейшем цена товара будет зависеть от его себестоимости».

СМИ: «МВД ЛНР обнаружило тайник с боеприпасами на дне реки, в которой купались дети из оздоровительного лагеря «Заря» в селе Первомайск Беловодского района».

«МЧС ДНР»: «Специалисты МЧС ДНР за минувшую неделю обезвредили в республике почти 400 взрывоопасных предметов».

СМИ: «Выставка «Земляки» с фотографиями знаменитых уроженцев Донбасса открылась сегодня в городе Брянске Российской Федерации, экспозицию представил Донецкий республиканский краеведческий музей».

«Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР» Оксана Кокоткина: «Мы с работниками культуры на той стороне и не расставались, потому что человеческие отношения никуда не уходят, то есть люди и переписываются, и перезваниваются… Я могу сказать, что наши учреждения культуры и работники сферы культуры они общаются, они обмениваются и каким-то опытом, и какими-то наработками, и какими-то планами».