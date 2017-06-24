СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко

24.06.2017 21:10

Переселенец, который покинул оккупированный Донецк из-за боевиков, рассказал, как называют в городе главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает Апостроф.

Он также рассказал, что жители Донецка живут в страхе и боятся оккупантов.

«Стресс, к которому все уже привыкли. Понимаете, люди ведь живут в состоянии непрерывного психологического напряжения – артобстрелы из дворов жилых домов, еще что-то…», — рассказал он.

Также бывший житель Донецка сообщил, что люди привыкли к такому состоянию и даже самые отъявленные сторонники так называемой «ДНР» потеряли веру в свои идеалы.

«Никто уже не верит в сказки, рассказываемые тем же «Захером» (Ред. — Захарченко) или кем-то еще», — сказал он.

Напомним, как сообщал Guildhall, в «ДНР» растет напряженность в связи с кризисной ситуацией на «национализированных» предприятиях.