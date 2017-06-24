В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал

24.06.2017 15:10

На минувшей неделе в селе Агробаза разгорелся настоящий скандал. Местных жителей возмутил тот факт, что территории, которое более полувека являлось пастбищем, начали распахивать. Люди недоумевают, как могло так внезапно смениться назначение земли, кроме того, начали выясняться интересные подробности. Жители утверждают, что именно на ставших пахотными землях в годы Второй Мировой войны произошло страшное событие. Здесь проходили массовые расстрел евреев. О страшной дате здесь напоминает мемориальный комплекс "Менора". Каждый год возле памятного знака представители еврейской общины проводят памятные мероприятия.

Житель Агробазы Николай Левин, проезжая с журналистами мимо рва, вспоминает, что еще ребенком бегал видел здесь человеческие останки.

"Сторожили помнят, как по этой трассе приводили на расстрел людей. Когда я был пацаном, ров был засыпан до определенного места. Дальше он был не засыпан. Именно с той точки начали расстреливать", - сообщил мужчина и уверен, что поднимать

Кроме того рядом с распаханными полями находится речка, именуемая Сухой. Воду из нее используют жители Мангушского района, кроме того она впадает в море. Жители опасаются, что при применении удобрений и ускорителей роста все химикаты окажутся в море.

Чтобы приостановить возделывание данной земли, на место жители вызывали представителей полиции. И на какой-то период это удалось. Заместитель председателя главы Мангушского района Валерий Довгаль намекнул, как именно выдавалась данная земля.

"Я знаю, как выдавали эту землю. Человек даже не выезжал на место, ему распределили ее, указав на карту. Если бы земли распределяли представители советов, то все было бы точно", - подчеркнул значимость районных властей в распределении земли Довгаль.

Определяя место жители ссылаются на карты, которые есть в книге Валентины Зиновьевой. Их корреспондент 0629 показала сотрудник Мариупольского краеведческого музея Нина Гашенко и указывает на прохождение рва в селе.

В рамках этого проекта были проведены научные исследования в том числе путем сканирования почвы. Это было необходимо для точного определения прохождения противотанкового рва и мест массовых расстрелов.

Как отмечает представитель общины Алиса Ростовцева, опираясь на полученные данные, информацию, полученную из городских архивов и архивов музея, а так же свидетельских показаний очевидцев тех страшных событий, были точно установлены место прохождения рва и места массовых захоронений.

При этом карту, на которой указано, что противотанковый ров проходит через спорный участок, в еврейской общине называют планом и заявляют, что она не имеет привязки к местности.

"В течении нескольких месяцев еврейская община Мариуполя при содействии экспертов работала с этой картой, проводя привязку к местности, и было неопровержимо установлено, где проходил край противотанкового рва. Оказалось, что это место на километр восточнее спорного места",- отметила Ростовцева.

Что же касается территории массовых расстрелов и захоронений, то она находится на 3 километра севернее спорного участка, и никакие сельскохозяйственные работы на ней не ведутся.

Представители еврейской общины выезжали на место в присутствии председателя Бердянского сельсовета Ивана Белозерцева. Он оказывает всяческое содействие в реализации проекта. Как стало известно, именно Иван Белозерцев имеет непосредственное отношение к распахиванию земли. Как стало известно , он получил их еще около пяти лет назад, но все это время они стояли нетронутыми. В районе он является крупным фермером, у которого в ведении десятки гектаров пахотной земли.

Источник: 0629.com.ua



