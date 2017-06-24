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Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей
Вступление Украины в переговоры с сепаратистами на Донбассе привело к тому, что террористические формирования «ДНР» и «ЛНР» близки к получению статуса воюющей стороны.
Как отмечает на своей странице в Facebook народный депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко, он еще три года назад прогнозировал, что прекращение тогда огня в противостоянии с боевиками призвано защитить интересы ряда коррупционеров и «плавно перерастает в переговоры с террористами».
«Три года назад я сделал этот прогноз. И, к сожалению, не ошибся. Т. н. «ЛДНР» стали «поднимать» до уровня воюющей стороны, а завывание «услышьте Донбасс» и «там же наши люди» стали повседневной нормой. Как и коррупция, телевизионная ложь и торговля с врагом», — написал он.
Также нардеп подчеркнул, что еще одна попытка освободить Донбасс обернулась предательством под Иловайском.
«План «В» — освобождение Донбасса был остановлен предательством в Иловайске и Дебальцево. Остался план «С» — ОСВОБОЖДЕНИЕ всей Украине. От политической, экономической, информационной оккупации. Верю в это будущее и стараюсь приближать его всеми силами», — добавил Семенченко.
Напомним, новый законопроект «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины», представленный для закрытого обсуждения экспертов и политиков на минувшей неделе, предусматривает официальное признание ОРДЛО оккупированными территориями и создание правового механизма использования вооруженных сил на Донбассе.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, ошибка, власть, нардеп
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