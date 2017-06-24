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За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів
Станом на 24 червня ситуація в районі проведення АТО залишилася напруженою. Чергове загострення було зафіксоване на Луганському напрямку, на який припала левова частка випадків порушення перемир’я ворогом. Саме там бойовики найактивніше використовували важке озброєння. Сумарна кількість мін та снарядів, випущених бойовиками у бік наших позицій на цьому напрямку перевищила позначку «200».
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 2 військовослужбовців дістали поранення, повідомляє Перша електронна газета за інформацією ІАЦ РНБО.
Луганський напрямок
Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, найскладніше було захисникам Кримського. Вперше за добу ворог порушив тут тишу після опівдня, провівши потужний мінометний обстріл. За півгодини по наших позиціях було випущено 60 мін. На цьому обстріли не припинилися. Уже за годину ворог застосував ствольну артилерію, з якої випустив 30 снарядів. Далі до самого заходу сонця бойовики ще тричі відкривали вогонь у бік українських захисників у цьому районі з важкого озброєння.
Неспокійною залишається обстановка і в Попаснянському районі. З восьми випадків порушення режиму тиші сім супроводжувалися мінометний вогнем. Втім, обстріли тут були менш тривалими та менш інтенсивними, ніж у Новоайдарському районі.
Зафіксована бойова активність ворога і в районі Щастя, а також поблизу Станиці Луганської. Тут противник застосовував виключно легке озброєння.
Усього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів, зокрема 14 – з важкого озброєння.
Донецький напрямок
Тут минулої доби спостерігався відносний спад бойової активності окупантів. Поблизу Авдіївки ворог застосовував тільки легке озброєння. Обстріли з боку противника у цьому районі відбулися виключно у темну пору доби та були значно коротшими, аніж зазвичай. Сумарно, на лінії фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка» противник вів обстріли наших позицій близько трьох годин.
Один раз, перед заходом сонця, ворог порушив режим тиші у Зайцевому, випустивши 8 мін по наших укріпленнях.
Ще одного разу, перед північчю, противник відкривав вогонь з легкого озброєння поблизу Пісків.
Усього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів.
Маріупольський напрямок
У Мар’їнському районі було абсолютно спокійно.
Поблизу Докучаєвська бойові дії велися у Новотроїцькому та Богданівці. На цих рубежах окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
Як і раніше, неспокійно на півдні Маріупольського напрямку. На світанку НЗФ провели артилерійські обстріли у Водяному та Широкиному. Далі на цій ділянці фронту запанувала тиша тривалістю 13 годин. Але о 20 годині її порушили ворожі автоматні черги у бік сил АТО у Широкиному. Після цього обстріли з боку противника відбулися у Павлополі, Гнутовому, Талаківці та Лебединському. У двох крайніх вищезгаданих селах пізно ввечері противник застосовував міномети.
Таким чином, усього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 13 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, снаряды
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