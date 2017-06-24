Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе

24.06.2017 12:10

Прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе возможен осенью. Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Мы имеем президента Макрона, который уже показал зубы как россиянам, так и Трампу. Также есть вопрос по поводу выборов в Германии в сентябре, и я думаю, когда они пройдут, этот процесс, можно ожидать большей динамики в переговорном процессе", - пояснил он.

По его словам, минский формат переговогов нужно менять, но Россия не готова пойти на это. В последнее время Москва вообще заблокировала обмен пленными, напомнил глава ДонВЦА.