- Женщины-депутаты со всей Украины приехали на конференцию в Мариуполь 09:10
- Тука рассказал подробности законопроекта о деоккупации Донбасса07:50
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КОГДА В АВДЕЕВКЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ07:10
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят22:00
- Крыша над головой для ВПЛ и воинов АТО становится всё реальнее 20:45
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»20:25
- Главные беды ВПЛ - соцвыплаты и регистрация20:13
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
Женщины-депутаты со всей Украины приехали на конференцию в Мариуполь
Завтра в Мариуполе пройдет Первая конференция Восточного региона для женщин-депутатов, передают MRPL.CITY в городском совете.
Сегодня для участниц конференции провели ознакомительную экскурсию по городу. В частности, женщины-депутаты осмотрели единственный в Донецкой области Центр административных услуг и креативное пространство «Вежа» в старой водонапорной башне. Как рассказала представительница депутатского корпуса Винницы Анна Давыденко, в их городе тоже существует водонапорная башня, но в ней размещается не креативное пространство, а музей. Также депутатам представили бренд Мариуполя.
«Сегодня в нашем городе представительницы из совершенно разных областей Украины. Мотивация женщин к активному участию в общественной и политической жизни Мариуполя и в целом Украины на сегодня является одним из жизненно важных вопросов. Ведь такие сферы, как образование, медицина и социальная защита населения, являются приоритетными для женщин и требуют особой поддержки сегодня», - отметила мариупольский депутат Ольга Пикула.
В конференции примут участие женщины-депутаты из Винницы, Мелитополя, Харькова, Бахмута, Краматорска, Славянска, Мариуполя и других городов.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, конференция, депутаты
- Мариупольские школьницы стали призерами международной конференции в Москве
- Мариуполь превратился в центр гендерных исследований. На один день
- Российские журналисты заявили, что попали под пулеметный обстрел недалеко от Мариуполя
- Селам не хватает ветеринаров
- Кривошапко встал на каблуки, а потом перепел Меладзе (ФОТО, ВИДЕО)
- Мариупольский аэропорт готов к работе. Может принимать частные рейсы
- Женщины-депутаты со всей Украины приехали на конференцию в Мариуполь 09:10
- Тука рассказал подробности законопроекта о деоккупации Донбасса07:50
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КОГДА В АВДЕЕВКЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ07:10
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят22:00
- Крыша над головой для ВПЛ и воинов АТО становится всё реальнее 20:45
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»20:25
- Главные беды ВПЛ - соцвыплаты и регистрация20:13
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Женщины-депутаты со всей Украины приехали на конференцию в Мариуполь 09:10
- Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)08:40
- Вдова убитого в Киеве Вороненкова рассказала, как будет мстить08:10
- Тука рассказал подробности законопроекта о деоккупации Донбасса07:50
- Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк"07:30
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КОГДА В АВДЕЕВКЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ07:10
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят22:00
- Угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, - Госпогранслужба Украины21:35
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе21:10
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше08:33
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”