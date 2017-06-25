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Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу
Житель Донецька, якому довелося покинути місто через свавілля бойовиків "ДНР", розповів про те, як зміниться життя людей які підтримують бойовиків після деокупації Донбасу.
Свою думку він висловив в інтерв'ю "Апострофу".
"Державі нічого з ними не треба робити. Приїдуть донеччани, які виїжджали – а вони приїдуть! – заявлять про себе ті, які залишилися... Скажу вам так: тоді на кордоні з поребріком будуть стояти величезні черги", - говорить він, додаючи: "Ми будемо задоволено потирати руки. Тому що, як я вже казав, немає зліше бандерівця, ніж донецький".
Переселенець з Донецька застеріг тих, кого близько не торкнулася війна на Донбасі, не робити поспішні висновки і звинувачувати в ситуації, що склалася місцевих жителів.
"Тобто вони ставлять знак рівності між населенням міста-мільйонника і купкою бабок... Хоча, якщо вже говорити про донецьких бабусь, у багатьох після війни відбудеться розрив шаблону, коли вони дізнаються, що робили донецькі бабусі, як вони допомагали...", - розповів він. При цьому зазначив, що перед початком війни на Донбас їхали каравани автобусів з російською реєстрацією.
Источник: nnovosti.info
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, беженец
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