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На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО
Захід, присвячений третій річниці загибелі екіпажу гелікоптера Мі-8 та військового 95-ї окремої десантної штурмової бригади Геннадія Біляка, пройшов біля реконструйованої волонтерами каплиці Покрови Пресвятої Богородиці на горі Карачун.
Вшанувати пам'ять загиблих приїхали представники силових структур, військові капелани, місцеві активісти, побратими і родичі військових, що віддали життя за волю України. Також, на заході виступив телеведучій, музикант, громадський активіст Олексій Мочанов.
Нагадаємо, 24 червня 2014 року на борту українського гелікоптера було дев'ятеро фахівців, які повітрям доправляли на стратегічну висоту спецапаратуру, щоб фіксувати порушення плану мирного врегулювання конфлікту на сході України. Усі вони загинули.
Пам'ять загиблих вшанували покладанням квітів і хвилиною мовчання.
Теги: Донбасс, Славянск, АТО, Карачун
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