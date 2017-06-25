Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе

25.06.2017 14:50

О встрече рассказал волонтер из Днепра Юрий Мысягин, побывавший на Светлодарской дуге. По его словам, к месту встречи прибыли бойцы 53-ой бригады, 43-ого батальона, Айдар (в/ч 2950) и так называемая «Третья сила».

Все подразделения были на месте встречи с 8-40 до 9-20, которым волонтер раздал гуманитарный груз.

«Никогда еще за время войны, мы так быстро не «раздавали» весь 4-х тонный бус, затрамбованный до потолка. Всего за 2 часа: 6 подразделений и «третья сила» в том числе, все забрали и повезли к себе на позиции. Вчера все было чётко, быстро и весело», — поделился он.

Мысягин отметил, что через 2 часа после встречи, на некоторых наших передовых позициях уже «чокались молоком за Победу».

Как писала Politeka, волонтер Юрий Мисягин опубликовал кадры обстрела позиций террористов на Светлодарск дуге.

Также Мисягин отметил, что данные удары удалось нанести с помощью специальных средств для прицеливания. В результате были уничтожены два опорных пункта сепаратистов.

Источник: politeka.net