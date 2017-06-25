- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру20:30
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ заявляют о сложившейся критической ситуации с водоснабжением в Донецкой области в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Министерстве указывают, что Южно-Донбасский водопровод работает в сложных условиях из-за постоянных обстрелов, которые происходят с февраля текущего года. Вследствие по состоянию на сегодня функционирует одна из двух веток водопровода. Подача воды одной сеткой позволяет обеспечить базовые потребности региона в технической и питьевой воде.
«Самая большая проблема на сегодня - украинские специалисты не могут выполнять ремонтные работы в буферной зоне и на линии соприкосновения. Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает», – отмечают в Министерстве.
Обстрел гражданской инфраструктуры противоречит нормам международного гуманитарного права. В МинВОТ также подчеркивают, что гражданское население не может быть лишено доступа к воде.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, министерство, водоснабжение, обстрелы
- В Киевском районе Донецка 7 улиц остались без воды
- В подвалах вырезают ржавую рухлядь
- "Стиснув зубы и зажав носы" "министры" ЛНР получают украинскую пенсию
- Жители поселка в Макеевке две недели живут без воды, тепла и канализации
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- "Война" между замом мининформполитики Поповой и "Миротворцем" окончилась победой последнего
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру20:30
- В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей19:52
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму11:51
- В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко11:30
- Порошенко на встрече с Макроном покажет план по реинтеграции Донбасса – политолог 11:14
- Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по боксу 11:00
- Парубий: "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС10:50
- В центре Минска танк-"стритрейсер" сбил фонарный столб (ВИДЕО)10:40
- Чалый: Украина ожидает визита трех министров США10:30
- LG представила 77-дюймовый дисплей-"скатерть"10:20
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко