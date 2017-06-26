Последние новости раздела
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК10:23
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны08:07
- Під Новоазовськом наркомани-сепаратисти вбили одного і поранили двох терористів 21:11
- ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі19:10
- ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ18:50
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
Авдеевка третью неделю живет без газа
26.06.2017 13:05
Из-за вражеских обстрелов Авдеевка остается без газа в течение почти трех недель.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Укринформ.
"По состоянию на 7 час. 26 июня газоснабжения в г.Авдеевка отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились, в связи с опасностью для работников", - говорится в сообщении.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, АТО
Читайте также:
- После сегодняшнего обстрела у Авдеевки вырос столб горящего газа
- Оккупанты Донбасса готовят для Авдеевки "холодомор"
- Александровке сегодня планируют дать воду, Авдеевка все еще без газа, - ГСЧС
- Из-за обстрелов Авдеевка остается без газа
- Жительница Авдеевки чуть не устроила пожар со взрывом в многоэтажке
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КОГДА В АВДЕЕВКЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК10:23
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны08:07
- Під Новоазовськом наркомани-сепаратисти вбили одного і поранили двох терористів 21:11
- ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі19:10
- ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ18:50
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- Почему военная прокуратура не видит самоубийств АТОшников12:35
- Как Южная Корея планировала устранить Ким Чен Ына12:22
- В 2018 году в Украину может зайти еще один лоукостер12:10
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой11:57
- Порошенко рассказал о новой угрозе от России (видео)11:45
- «Укрпочта» запустила систему трекинга для международных почтовых отправлений11:33
- Стало известно, почему ВУЗы массово подают в суд на студентов-бюджетников11:20
- БУДУТ ЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ПОЛУЧАТЬ ПРАВА?11:05
- ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі09:45
- Ядовитые овощи: как защититься от пестицидов?09:21
- Які ліки взяти з собою у подорож?08:53
- Слабые стороны каждого знака зодиака08:45
- Скоро Иван Купала! Вот что нужно сделать, чтобы оздоровить свое тело и дух08:33
- Три методи, якщо обпекли на сонці шкіру08:20
- Неожиданное открытие: где живут самые опасные микробы07:50
- Привычки, которые отравляют жизнь07:36
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе