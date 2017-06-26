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На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
Жители оккупированного Донбасса начали массово высказывать недовольство боевикам
Так, в оккупированном Южнокомунарске Донецкой области прошли сборы местных жителей из-за затопления шахты «Южный коммунар» и связанной с этим радиационной угрозы.
Недовольные люди боятся, что воду не смогут откачать, и она заразит все вокруг.
Лидер возмущенных митингующих, который не назвал своего имени, заявил, что Енакиевская и Полтавская шахта подтопились так, что вода из них по перетокам перетекает на «Юнком».
«И через 2-3 месяца мы уже не сможем нашими насосами ее остановить… Вода будет подниматься 9 месяцев до отметки 400, потом будет выше подниматься. И поверхностными насосами ее не выкачаешь», — сказал он.
Мужчина утверждает, что неизвестно, насколько эта вода уже пострадала от радиации, но когда она выйдет на поверхность из шахты — заразит Булавинку, Булавинка — Донец, Донец — Днепр, а Днепр — Черное море.
Он уточнил, что с 1 июля начинается затопление.
Как писала Politeka, уничтожение Северодонецкого завода «Азот» может обернуться для Украины масштабной экологической катастрофой масштаба Хиросимы и Нагасаки.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Донецкая область, шахта, бунт, боевики
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