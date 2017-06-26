Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь

26.06.2017 20:55

Жителей оккупированных территорий заманивают на работу в Сибирь и Дальний Восток

Об этом стало известно из оперативных данных группы «Информационное сопротивление».

В рамках специальной программы по «трудовым ресурсам» под патронатом АП РФ для оккупированных районов Донбасса, сразу в нескольких городах, находящихся под контролем «ДНР» и «ЛНР», фиксируется появление «агентств» по трудоустройству в РФ.

Данные «агентства» вербуют местных жителей на работу в Сибирь и Дальний Восток, северные районы России (в основном на объекты дорожного строительства и газо-нефте добычу, в отдельных случаях — на работу в химической промышленности).

Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса, а также визит президента Украины Петра Порошенко в США стал причиной новой паники среди боевиков «ЛНР».

Источник: https://politeka.net