Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

26.06.2017 18:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Чтобы стать студентом, необязательно иметь аттестат украинского образца

В Донецкой области заработали образовательные центры «Донбасс-Украина». В них выпускники из неподконтрольных территорий, которые не учились экстерном в украинских школах и не имеют аттестаты об окончании школы государственного образца, могут получить эти документы. И сдавать ВНО не нужно.

У абитуриентов без документов есть шанс, сделав всего лишь пять шагов, стать студентом украинского вуза. Для этого нужно приехать в один из образовательных центров, предоставить пакет документов, пройти годовое оценивание по украинскому языку и литературе (за каждым центром закреплена школа, где будут принимать экзамены), после спешной сдачи получить специальную справку, подать пакет документов в вуз. 

Образовательные центры размещены во всех вузах-переселенцах, которые сейчас базируются в городах Донецкой и Луганской областей. Свою работу они начали в середине июня, будут работать до конца сентября.



Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 

 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх