СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 26 ИЮНЯ

26.06.2017 13:12

На контрольно-пропускных пунктах автомобильный и пешеходный поток остается большим, время проезда со стороны неконтролируемой территории растягивается до 20 часов.



КПВВ «Майорск» остается самым проблемным в вопросах пересечения линии разграничения. И если на самом пункте пропуска нет сбоев в работе и выдерживается очередность, то попасть в зону контроля можно, только простояв долгие часы ожидания.

Сегодня утром общая очередь со стороны неконтролируемой территории не меньше, чем обычно – около 300 авто. Пропускают медленно. Но перевозчики с луганскими номерами все также едут беспрепятственно, на нулевом ситуация не лучше - здесь без очереди или по какой-тот особой едут местные бахмутские водители. Пешеходам чтобы пройти паспортный контроль в Никитовке нужно выстоять минимум 2 часа.

На момент открытия перед КПВВ «Майорск» проезда ожидало до 80 машин, в этой очереди обычных водителей не больше 20, все остальные «льготники».



Со стороны Бахмута в понедельник машин мало и пешеходов тоже.



На КПВВ «Марьинка» нагрузка стабильно высокая, автомобилей меньше не становится. Сегодня, по сообщению погранслужбы, со стороны Донецка и в обратном направлении ожидало 110 и 100 машин соответственно. Со слов очевидцев ситуация следующая:



«Пеших очень много в Украину. Под навесом все не вмещаются. Автоочередь в Курахово 50 машин на нуле и 19 на основном»

Источник: http://zi.dn.ua