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Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе
Российское оккупационное командование на Донбассе в последнее время регулярно сталкивается со значительными проблемами в ОРДЛО
Как сообщает Главное управление разведки Украины на своей странице в Facebook, российское оккупационное командование прибегло к увольнению командира одного из полков боевиков в связи с резким снижением морально-психологического состояния личного состава. Также отмечается, что в полку сильно участились случаи употребления личным составом алкоголя и наркотиков.
Также отмечается, что среди военнослужащих 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК распространяется недовольство, связанное с условиями прохождения службы и у них увеличивается количество желающих освободиться.
«Комплектование подразделений бригады т.н. «Военными комиссариатами» осуществляется за счет лиц, которые непригодны к прохождению службы по состоянию здоровья или ранее были осуждены за совершение преступлений. Командование бригады с целью поддержания уровня укомплектованности личным составом затягивает процесс освобождения до нескольких месяцев», — говорится в сообщении.
Такое положение вещей является уже симптоматичным для оккупантов на Донбассе. Ряды террористов не горят желанием пополнять новые добровольцы, а те боевики, которые там воюют уже давно мечтаю поскорее уехать оттуда.
Напомним, как ранее сообщала Politeka, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал Верховную Раду принять законопроект о реинтеграции Донбасса до конца текущей сессии.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, проблема, ДНР, ЛНР, АТО, боевики
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