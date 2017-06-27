​Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко

27.06.2017 13:51

26 июня главный донецкий террорист Александр Захарченко в кругу не менее "именитых" наемников отмечал 41-й день рождения. Поздравляли “команданте” не только его литературные советники, но и допущенные к телу “фельдмаршала” ярые поклонники “ДНР”. Так, наживший состояние на войне в Донецке журналист из Харькова Константин Долгов придумал невероятную историю о том, как Захарченко лично разоружил украинский блокпост, передает “Диалог.UA”.

“Мало кто знает о том, что в 14-м году Захарченко, будучи один (!), разоружил украинский блок-пост возле н.п. Красный партизан. За что и был награжден именным оружием. А еще он, наверное, единственный человек в мире, который награжден именным "Утесом" - тоже за боевые заслуги”, - заявил во время “празднования” дня рождения Долгов.

Ранее стало известно, что Захарченко крупно опозорился в Донецке: местные выпускники-медалисты не захотели стоять на одной сцене с оккупантом. Тем временем люди главаря “ДНР” издали шокирующий указ о работе шахт на оккупированной территории.

К слову, в мае Захарченко отличился заявлением о том, что его бабушку немцы держали в концлагере в Рейкьявике.