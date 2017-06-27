Боевики понесли небоевые потери на Донбассе

27.06.2017 15:56

Из-за нарушения правил обращения с оружием на Донбассе боевики несут небоевые потери. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) пронес к месту жительства боевую гранату, которая, в результате неосторожного обращения, взорвалась. В результате инцидента военный погиб и тяжело ранен владелицу квартиры", – сообщают в ГУР.

Также в разведке информируют о гибели боевика 2-го армейского корпуса (Луганск).

"При попытке установления растяжки с использованием противопехотной мины МОН-50, которая взорвалась в результате неосторожного обращения, погиб военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК", – отметили в Минобороны.

Напомним, по данным украинской разведки, в оккупированном незаконными вооруженными формированиями Луганске боевики подорвали автомобиль, в котором находился российский офицер.